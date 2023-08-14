فيان دخيل: سنستدعي وزيرة الهجرة العراقية إلى مجلس النواب بسبب "ملفات فساد"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، اليوم الاثنين، عزمها استدعاء وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو إلى البرلمان للاستجواب بسبب "ملفات فساد".

وقالت فيان دخيل في تصريح لـ كوردستان24، "جُمع أكثر من 50 توقيعاً من أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك بهدف استجواب وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو بشأن عدد من ملفات الفساد".

وأضافت: "أبرز ملفات الفساد مرتبطة بمشروع السلة الغذائية، ومخيمات النازحين، والمنح المالية للاجئين والنازحين، وبحوزتنا تقاريرٌ من ديوان الرقابة المالية بخصوص هذا الأمر".

وتابعت: "سنقوم بتقديم طلب استقدام وزيرة الهجرة إلى رئيس مجلس النواب، وبعد ذلك سيتم تحديد موعد لاستدعائها إلى البرلمان واستجوابها".

وفي وقت سابق، قالت فيان دخيل، في تصريح لـ كوردستان24، إن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية هي من أكثر الوزارات فساداً، ولم تقدم شيئاً للنازحين، لذا نطالب بحلها.

ووزارة الهجرة والمهجرين هي وزارة عراقية، يمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله، تأسست عام 2009، كانت عبارة عن هيئة تسمى هيئة المرحلين والنازحين.

وتهدف إلى رعاية النازحين داخل وخارج العراق والمرحلين والعائدين، والمهجرين الذين أُسقطت عنهم الجنسية بموجب القرار (666) لسنة 1980، واللاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينين الذين أُجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948.