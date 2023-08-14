عبد الحكيم بشار يبحث مع المجالس المحلية في عفرين "توثيق الانتهاكات والتجاوزات"

أربيل (كوردستان 24)- بحث نائب رئيس الائتلاف السوري والقيادي في المجلس الوطني الكوردي الدكتور عبد الحكيم بشار، مساء اليوم الاثنين، مع المجالس المحلية للمجلس الوطني الكوردي في عفرين، توثيق الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة في المدينة وريفها.

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا هورو عثمان لـ كوردستان24، "اجتمع مساء اليوم الاثنين، نائب رئيس الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور عبد الحكيم بشار، مع المجالس المحلية للمجلس الوطني الكوردي في عفرين ونواحيها في مدينة عفرين".

وأضاف: "وتم التطرق حول الواقع في عفرين بشكل عام مع الدكتور عبد الحكيم بشار، إضافة إلى أنه تم التطرق لمباحثاته مع الجهات المعنية بالملف السوري على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي اجتماعاته داخل الائتلاف السوري، وممثلي الفصائل في الائتلاف، بشأن الانتهاكات والتجاوزات الحاصلة في عفرين وريفها".

وأشار إلى أن "الحضور استمعوا إلى رؤساء المجالس المحلية للمجلس الوطني الكوردي في عفرين ونواحيها، كما تحدث الأعضاء عن الواقع في قراهم بشكل مفصل، فضلاً عن ما يتعرضون له".

وشدد على أن "الدكتور عبد الحكيم بشار اقترح توثيق تلك الانتهاكات ورفعها إليه، وهو بدوره سيرفعها ويناقشها مع الجهات المعنية".