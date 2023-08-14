سیاسة

فيدانت باتيل: الولايات المتحدة لم تمنح تركيا الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية في كوردستان العراق وروجآفا

وأشار إلى أن "موقفنا في سوريا لم يتغير، ولا زلنا نؤيد استمرار الهدنة الموجودة هناك".
author_image Kurdistan24 اربیل
على اليمين فيدانت باتيل وعلى اليسار مراسل كوردستان24
على اليمين فيدانت باتيل وعلى اليسار مراسل كوردستان24
العالم نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل العمليات التركية كوردستان العراق روجآفا

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح تركيا الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية في كوردستان العراق وروجآفا.

وأجاب فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي على استفسار مراسل كوردستان24، قائلاً: "الولايات المتحدة الأمريكية لم تمنح تركيا الضوء الأخضر، ولم توافق على عملياتها"، داعياً "كل الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار".

وأشار إلى أن "موقفنا في سوريا لم يتغير، ولا زلنا نؤيد استمرار الهدنة الموجودة هناك. من المهم أن تحترم جميع الأطراف وقف إطلاق النار، وذلك من أجل تحسين الوضع الأمني في سوريا، ولأجل العمل على إيجاد حل سياسي للمشاكل".

وأكد "أننا قلقون من التوترات القائمة في شمال سوريا، وتأثيرها على المدنيين، وتم القيام بالكثير من العمل حتى الآن لضمان هزيمة داعش. نواصل العمل لضمان سلامة القوات الأمريكية والتحالف الدولي ضد داعش".

وحول ما إذا كانت السفارات الأمريكية تتدخل بشؤون الدول المضيفة، قال باتيل، "في جميع دول العالم، تتمثل مهمة السفراء والسفارات الأمريكية في تعزيز ومواصلة العمل مع الحكومات، وفي العراق أيضاً ينطبق ذات الأمر".

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