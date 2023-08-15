جيا أمين: بدعمٍ من رئيس الوزراء ستصبح زاخو مدينة سياحية

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مدير السياحة في إدارة زاخو المستقلة، جيا أمين، أن هدف التشكيلة التاسعة لمجلس وزراء إقليم كوردستان وجدول أعمالها، هو الاهتمام بقطاع السياحة في الإقليم وتطويره.

مُشيراً إلى أنه بدعمٍ مباشر من رئيس الوزراء مسرور بارزاني وإعلانه عن استمرار المشاريع السياحية والخدمية "ستصبح زاخو مدينةً سياحية".

وقال أمين في حديثٍ لـ كوردستان 24، "لقد تحقق حلم الأهالي في زاخو، بتنفيذ المشروع السياحي في كورنيش دلال بجودةٍ عالية".

وأضاف: "غيّر هذا المشروع الضخم المظهر السياحي لإدارة زاخو المستقلة، والنقطة الأكثر إيجابية هي جذب المزيد من المستثمرين الأجانب".

وتابع: "هذا المشروع يُعدُّ بداية دخول زاخو ضمن نظام السياحة، والذي سيشهد تطوراً كبيراً في قادم الأيام".

في غضون ذلك، أوضح مدير السياحة في زاخو، أن رئيس الوزراء "جادٌ في تطوير قطاع السياحة في جميع أنحاء إقليم كوردستان".

لافتاً إلى أن طبيعة زاخو وموقعها استراتيجي للغاية، نظراً لوجود بوابة إبراهيم الخليل، ما يدفع بالمزيد من السياح الأجانب لزيارة المنطقة.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الاثنين 14 آب أغسطس 2023، كورنيش دلال في إدارة زاخو المستقلة.

وأكد في كلمةٍ له خلال مراسيم الافتتاح، أن كورنيش زاخو "ليس المشروع الوحيد الذي سيُنفّذ في زاخو، بعد أن سبق ونُفِّذت عديد المشاريع فيها، مثل افتتاح الطرق وعدد من المشاريع الأخرى".

وبلغت تكلفة مشروع كورنيش زاخو نحو 15 مليار دينار، ويوفّر 2300 فرصة عمل مؤقّتة ودائمة.

وأُنجِز المشروع ضمن مساحةٍ تقدّر بـ 75 ألف مترٍ مربع، 70 % منها مساحات خضراء.

ويبلغ طول الكورنيش من الجانبين كمرحلة أولى 1500 متر، على أن تبلغ 6 كيلو مترات في المرحلة الثانية.

وقدّم 98 مستثمر محلي وأجنبي مشاريع استثمار لتنفيذها ضمن مساحة المشروع بقيمة تصل لنحو 300 مليون دولار.

ونفّذت التشكيلة الوزارية التاسعة في إقليم كوردستان، منذ عام 2020 ولغاية 2023، 685 مشروعاً في محافظة دهوك، بأكثر من 635 مليار دينار.

ففي عام 2020، أنجزت حكومة إقليم كوردستان 147 مشروعاً، وفي عام 2021 نفّذت 130 مشروعاً، أما عام 2022، فأنجزت 408 مشروعاً.