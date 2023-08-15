محافظ دهوك: بقرارٍ من رئيس الوزراء ستُستكمَل المشاريع المتوقفة

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ دهوك علي تتر، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني زار عدة أحياءٍ فقيرة في المحافظة واستمع إلى مطالب أهلها ومشاكلهم، ووعد بحلّها بأسرع وقتٍ ممكن.

وأوضح في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن مسرور بارزاني أكد أن الرئيس بارزاني دائماً ما يوصي بخدمة الأحياء الفقيرة التي تحتاج إلى مساعدة.

وأشار تتر إلى أن هناك عدد من المنازل مسجّلة بشكلٍ نظامي في مجلس الوزراء التاسع، ولم يبقَ سوى القليل منها، وهي الواقعة على الشارع ووعد رئيس الحكومة بتعويض أصحابها.

وقال: "لطالما شدّد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على ضرورة ألا يكون هناك تمييز بين الأحياء الفقيرة والغنية".

لافتاً أنه "بقرارٍ من مسرور بارزاني ستُستكمل المشاريع المتوقّفة"

وزار رئيس رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أمس الاثنين، عدة أحياء بمدينة دهوك هي (مالطا وباروشكا ورضا) واستمع لمطالب أهلها.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد حكومته لخدمة الأحياء الفقيرة.

وقال خلال لقائه بالأهالي: "جئت اليوم لزيارتكم بتوجيهٍ من الرئيس بارزاني، وسنفعل ما بوسعنا في حكومة الإقليم لخدمتكم وخدمة أحيائكم".

وكان من أحد مطالب حي مالطا في دهوك، إصلاح الطرق في منطقتهم، ووعد رئيس الوزراء بتنفيذ جميع مطالبهم.

وقال أحد المواطنين لـ كوردستان 24: "صحيح هناك نقصٌ في الخدمات، لكن رئيس الوزراء جاء إلينا واستمع لجميع مطالبنا، ونحن على ثقة بأن رئيس الحكومة سيوعز إلى الجهات الرسمية بتنفيذ جميع مطالبنا".