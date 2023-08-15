ترامب يندد بالاتهامات "الزائفة" الموجهة إليه بشأن الانتخابات بولاية جورجيا

أربيل (كوردستان24)- ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية معتبرا أنها "زائفة".

وكتب ترامب المرشح لنيل تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" معلقا على لائحة الاتهام الصادرة بحقه "تبدو لي زائفة!".

وأضاف "لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف؟ لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

وجه القضاء في ولاية جورجيا الأميركية الإثنين إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

كما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم أو قبل مداولات هيئة المحلفين الكبرى" منددين بآلية "غير دستورية تشوبها أخطاء".