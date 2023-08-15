انطلاق أعمال القمة الاقتصادية بين إقليم كوردستان والسعودية بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الاقتصادية بين إقليم كوردستان والمملكة السعودية والتي تستضيفها أربيل.

وقالت مراسلة كوردستان 24، إن إعمال القمة بدأت بإشراف اتحاد المستوردين والمصدّرين في إقليم كوردستان، والقنصلية السعودية العامة بأربيل.

ويشارك في القمة عدد من شركات إقليم كوردستان، إضافةً لـ 34 شركةٍ سعودية، ضمن قطاع المواد الغذائية والطبية ومواد البناء والبتروكيمياويات وقطاعات أخرى.

وسيبحث المشاركون تطوير العلاقات والتبادلات التجارية بين الجانبين، فضلاً عن إمكانية عقد صفقات ثنائية.

وتهدف القمة إلى توفير فرص التعاون بين شركات الإقليم المشاركة من مستوردين وتجار وموزّعين ومقاولين واستشارين هندسيين وغيرهم، وبين الشركات السعودية المنتجة لمختلف القطاعات.

كما وتُمثّل هذه القمة، فرصة لتعظيم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية.