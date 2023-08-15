معبر إبراهيم الخليل يعتمد آلية جديدة لدخول السياح إلى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية معبر إبراهيم الخليل الحدودي بين إقليم كوردستان وتركيا، عن اعتماد آليةٍ جديدة لدخول السياح.

جاء ذلك، بعد سلسلة لقاءات بين المسؤولين في جانبي المعبر الذي يقع ضمن حدود إدارة زاخو المستقلة بمحافظة دهوك، ويقابله في الجانب التركي بلدة سيلوبي.

وقال المتحدث باسم مديرية المعبر، كامي كامل علي: "سيُفتح طريقان جديدان أمام السائحين للدخول إلى تركيا، بهدف إنهاء الازدحام".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن نظام الزيارات إلى تركيا، "سيختلف بحسب نوعها، فالأمر سيكون مغايراً بالنسبة للأشخاص الذين يسافرون يشكلٍ يومي عن أولئك المسافرين كل 15 يوماً".

وكانت مديرية معبر إبراهيم الخليل، أعلنت في الـ 11 فبراير شباط الفائت أن العديد من المصانع توقّفت عن العمل بسبب زلزال السادس من شباط الذي ضرب البلاد وأضرّ بالطرقات.

كما تسبب تقلّب أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى انخفاض التجارة بنسبة 70 إلى 80 % في المعبر الذي تديره حكومة إقليم كوردستان.

وبلغ حجم التبادل التجاري للعراق وإقليم كوردستان مع تركيا أكثر من 20 مليار دولار، وسط رغبةٍ من الجانبين في زيادته إلى 50 مليار دولار.

وكان اتحاد المستوردين والمصدّرين بإقليم كوردستان، أكّد إصدار نحو 5204 رخصة استيراد عام 2022 الماضي، في حين بلغ قيمة استيراد البضائع بأكثر من 15.4 مليار دولار.

ويُعدُّ معبر إبراهيم الخليل المنفذ التجاري البري الرئيسي للتبادل التجاري بين العراق وإقليم كوردستان مع تركيا. ويستخدم أيضاً لتنقّل المسافرين.