حكومة إقليم كوردستان تُعيّن ممثلاً جديداً لها في إسبانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تعيين داوان حميد غفار، ممثلاً جديداً لها في إسبانيا، في خطوةٍ تهدف لزيادة علاقات الإقليم مع الدول الغربية.

وسلّم رئيس مكتب العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، اليوم الثلاثاء، أمر التعيين إلى غفار، متمنياً له كل الموفقية في مهامه.

وخلال مراسيم التعيين التي حضرها نائب رئيس المكتب دابان شَدلة، قال دزيي: "في إطار التغييرات لاستمرار تحسين مستوى علاقاتنا مع الدول الغربية والمجتمع الدولي، تم اليوم تعيين داوان حميد غفار ممثلاً لحكومة الإقليم في إسبانيا".

ولدى حكومة الإقليم مكاتب تمثيلية في 14 دولة، وكان منصب ممثلها في إسبانيا شاغراً لفترةٍ طويلة، وكان دابان شَدلة يدير شؤونه بصفته نائباً لرئيس المكتب.

ومنذ عام 2010، توجد لكوردستان ممثلية في إسبانيا، بناءً على توصيات الرئيس مسعود بارزاني الذي أكّد حينها على توسيع وتطوير العلاقات مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، ووفق بنى مؤسساتية تعبر عن سياسة الإقليم وتطلّعاته.