إعادة تنظيم 28 لواءً ضمن صفوف قوات بيشمركة كوردستان

أربيل (كوردستان24) - قررت حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع قوات التحالف الدولي ومن أجل كوردستان أقوى إعادة تنظيم قوات البيشمركة في إطار وزارة شؤون البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كوردستان .

وفي هذا الاطار ، أمر رئيس الوزراء مسرور بارزاني بتشكيل ثلاثة ألوية جديدة ووضعها ضمن ميلاك وزارة البيشمركة.

الألوية الثلاثة التي تم تشكيلها مؤخرًا هي الألوية 26 و 28 و 30 وعددها 5400 ضابط وبيشمركة من الوحدة السبعين،وسيكونو تحت اشراف الفرقة الثانية لرئاسة الاركان .

وبشان اوضاع القوات التي هي خارج وزارة البيشمركة واعادة تنظيمها في اطار اصلاحات قوات البيشمركة ، قال الفريق حكمت عمر مدير عام شؤون الافراد والمتطوعين في وزارة شؤون البيشمركة لكوردستان 24: " منذ بداية تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة أمر رئيس الوزراء مسرور بارزاني وبمساعدة فريق من التحالف الدولي اجراء اصلاحات داخل قوات اقليم كوردستان ،وبدأت القوات الحكومية من خلال فريق جديد وهي مستمرة حتى الآن ، وخلال هذه الحكومة ، تم انجاز اعمال الألوية (15 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24). 26 ، 30) ، وكذلك اللواءين 25 و 27 ، في طور الإنجاز وقد أكملوا 90٪ من عملهم وسيتم تعيينهم قريبًا ضمن موظفي وزارة شؤون البيشمركة.

وتاتي عملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة ضمن اطار عملية الاصلاحات الحالية ،وبهذا الخصوص أوضح الفريق عمر:" أنه "وفقا للتعليمات العسكرية ووفقا لقانون الإصلاح رقم 38 سنقوم بمقابلة جميع القوات التي ستنقل إلى الأركان عن طريق اللجان" ، وسيتم فصل المستحقين للتقاعد ، وسيتم فصل المستحقين للتقاعد ، بينما سيتم تصنيف الجرحى أو المعاقين وإرسالهم إلى اللجنة الطبية ، وسيتم تنظيم المستحقين للخدمة العسكرية ونقلهم إلى وزارة شؤون البيشمركة ، لذلك سوف يستغرق الأمر حان الوقت لإكمال العملية ".

وقال موقع حكومة إقليم كوردستان :إنه في إطار جهود التشكيلة الحكومية التاسعة ، تمت إعادة قوات الدعم الأولى والثانية إلى كادر وزارة شؤون البيشمركة وحتى الآن ، تم تشكيل 28 لواء ضمن إصلاحات الحكومة ، وستستمر العملية تحت إشراف قوات التحالف ووزارة شؤون البيشمركة وبحسب الخطة ، ستستمر العملية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات أخرى في جميع قوات إقليم كوردستان. .