بدر تهدد تركيا: إجراءات شديدة وقاسية حال الاستمرار بقطع الحصة المائية

أربيل (كوردستان24) - حذر رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امري، الثلاثاء، تركيا من اجراءات شديدة وقاسية في حال الاستمرار بقطع حصة العراق المائية.

وقال امرلي في بيان تلقى تابعته كوردستان24 ، ان "العراق يعيش خلال هذه المرحلة ظروف قاسية نتيجة اصرار الجانب التركي على تخفيض حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات متناسين المواقف المشرفة للعراق معهم في مناسبات عديدة اخرها كارثة الزلزال".

واضاف امرلي ان "العراق يمتلك الكثير من الاوراق للضغط على الجانب التركي لكننا وخلال الفترة السابقة اردنا المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الطيبة دون اي تصعيد، لكن للاسف الشديد فان الجانب التركي فسر هذا الاسلوب بانه ضعف وليس احترام وحكمة من العراق، بالتالي فاننا سنعمل على تفعيل جميع الاطر القانونية والدستورية التي تحفظ سيادة العراق وحقوقه المائية دوليا واقليميا من خلال عدة اجراءات في حال استمرار التعنت التركي في المواقف العدائية".

وتابع ان "التحرك دوليا وعبر المحكمة الدولية وقطع العلاات الاتصادية بشكل كامل مع تركيا هي احدى الطرق والوسائل المطروحة للرد على التعنت التركي وصولا الى اجراءات اشد قسوة للدفاع عن حقوق الشعب العراقي في المياه التي تعتبر عصب الحياة في اي مكان".