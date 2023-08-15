ریاضة

مونديال السيدات: إسبانيا تهزم السويد 2-1 وتتأهل إلى النهائي لأول مرة في تاريخها

author_image سوار أحمد
فرحة سلمى بارالويلو بعد هدفها ضد السويد في نصف نهائي المونديال. © أ ف ب
فرحة سلمى بارالويلو بعد هدفها ضد السويد في نصف نهائي المونديال. © أ ف ب
العالم اسبانيا منتخب السيدات السويد

أربيل (كوردستان 24)- تأهل الثلاثاء، المنتخب الإسباني للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي مونديال السيدات على حساب منتخب السويد، بهدفين مقابل هدف واحد، في مقابلة مجنونة.

وجاء تأهل المنتخب الاسباني الى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، للمرة الأولى في تاريخه إثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.

وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها في الدقيقة 89، بعدما كانت ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة. وافتتحت الاسبانية البديلة سلمى بارالويلو التسجيل في الدقيقة 81.

وستُواجه اسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وانكلترا في نصف النهائي الآخر الأربعاء في سيدني.

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