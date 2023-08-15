سیاسة

منفذ "إبراهيم الخليل" يعتمد إجراءات جديدة لتنظيم مرور المسافرين

author_image سوار أحمد
کوردستان معبر ابراهيم الخليل تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم معبر إبراهيم الخليل الحدودي، كامي كمال، اليوم الثلاثاء 15 آب 2023، اعتماد إجراءات جديدة لتنظيم حركة مرور المسافرين، بهدف التقليل من الازدحام في المعبر.

وقال كامي كمال في بيان: "نلفت نظر الجميع، بأنه بغرض منع حدوث الاكتظاظ والازدحام المروري خلال دخول المسافرين إلى تركيا، اتخذنا مجموعة إجراءات جديدة ابتداءً من اليوم".

وأكد كمال إلى فتح مسارين لذهاب المسافرين والسياح إلى تركيا، مشيرا إلى تقسيم المسافرين إلى فئتين، الأولى هم الذين يفصل بين كل رحلتين إلى تركيا مدة لا تقل عن 15 يوماً، والثانية للذين يتنقلون عبر الحدود بين تركيا وإقليم كوردستان بشكل يومي لأي سبب كان.

وتابع، أن هذا القرار يأتي بعد عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات بين مسؤولي إدارة معبر إبراهيم الخليل الحدودي والجهات ذات العلاقة في حكومة إقليم كوردستان، مع الجهات المعنية في الجانب التركي.

وخلصت تلك الاجتماعات اليوم إلى إبداء تركيا استعدادها للتعاون مع إقليم كوردستان لهذا الغرض. 

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