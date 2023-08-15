سیاسة

المقاتلات العراقية تنّفذ ضربة جوية على أهداف لداعش قرب كركوك

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الامني المقاتلات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الثلاثاء 15 آب أغسطس 2023، تنفيذ ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم داعش قرب كركوك.

وأفاد بيان للخلية، انه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة بوادي الشاي ضمن قاطع عمليات كركوك، أسفرت تدمير وكر وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".

وأكد البيان نشر مزيد من التفاصيل عن الضربة الجوية في وقت لاحق. 

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