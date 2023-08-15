سیاسة

حكومة كوردستان تخصّص 200 مليون دينار لإصلاح عدد من شوارع أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان اربيل شوارع اصلاح قانوني

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الثلاثاء، ان وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وافقت على تخصيص 200 مليون دينار لإدامة وتطوير عدد من شوارع محافظة أربيل.

وذكرت دائرة الإعلام، ان المبلغ المخصص، يشكل ما نسبته 15 بالمئة من إيرادات بلدية المحافظة وفق الخطة المقررة للعام الجاري 2023، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الاثنين.

وبصدور الأمر الوزاري بالصرف، تم الشروع بالعمل الفعلي في عدة شوارع ضمن الدائرة الثالثة التابعة لبلدية محافظة أربيل، علما أن هناك العديد من المشاريع الخدمية المتنوعة في بلدية أربيل هي في طور التنفيذ، في إطار سعي الكابينة الوزارية التاسعة إلى تقديم المزيد من الخدمات لمختلف الأحياء والأماكن العامة في أربيل.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف