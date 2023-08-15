حكومة كوردستان تخصّص 200 مليون دينار لإصلاح عدد من شوارع أربيل

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الثلاثاء، ان وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، وافقت على تخصيص 200 مليون دينار لإدامة وتطوير عدد من شوارع محافظة أربيل.

وذكرت دائرة الإعلام، ان المبلغ المخصص، يشكل ما نسبته 15 بالمئة من إيرادات بلدية المحافظة وفق الخطة المقررة للعام الجاري 2023، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات اليوم الاثنين.

وبصدور الأمر الوزاري بالصرف، تم الشروع بالعمل الفعلي في عدة شوارع ضمن الدائرة الثالثة التابعة لبلدية محافظة أربيل، علما أن هناك العديد من المشاريع الخدمية المتنوعة في بلدية أربيل هي في طور التنفيذ، في إطار سعي الكابينة الوزارية التاسعة إلى تقديم المزيد من الخدمات لمختلف الأحياء والأماكن العامة في أربيل.