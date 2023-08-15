بلينكن: سنستمر بالضغط على إيران ولن نسمح بامتلاكها للسلاح النووي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء 15 آب أغسطس 2023، أن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على إيران، مؤكدا ان بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي، "سنواصل العمل على منع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم اتفاق تبادل السجناء".

وأكد بلينكن أنه تحدث يوم الاثنين، مع أسر المحتجزين الأمريكيين الذين نقلوا للإقامة الجبرية في إيران.

ولفت الوزير الأمريكي على أن السياسات الأميركية تجاه إيران "لن تتغير رغم الاتفاق بشأن السجناء".

وأكد بلينكن على أن نقل الأمريكيين المحتجزين إلى الإقامة الجبرية "لا يرتبط بأي جانب آخر من سياستنا تجاه إيران".

ورحب بلينكن "بأي خطوة تقوم بها إيران لخفض التصعيد في الملف النووي"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع تأكيد تقارير إعلامية ذكرت أن إيران أبطأت وتيرة برنامجها النووي".

وشدد في حديثه على أنه سيكون للولايات المتحدة "رقابة كبيرة على الأموال الإيرانية التي قد يفرج عنها في إطار اتفاق المحتجزين".