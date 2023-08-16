مسرور بارزاني يصدر تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 77 على تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، تهنئة بمناسبة الذكرى الـ 77 على تأسيس الحزب.

وفيما يأتي نص الرسالة:

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وميلاد قائدنا وزعيمنا الوطني، فخامة الرئيس مسعود بارزاني، أتقدم بأحر آيات التهاني وأسمى التبريكات إلى جناب الرئيس، وأعضاء الحزب وأنصاره ومحبيه، وعائلات الشهداء وذوي المؤنفلين الأكارم، وإلى البيشمركة، بواسل كوردستان وأبطالها، وجميع الكوردستانيين الوطنيين.

إن السادس عشر من آب، يمثل تاريخاً لا يقتصر فقط على الاحتفاء ببزوغ فجر ولادة حزب كوردستاني عريق وريادي، بقيادة الأب الروحي لأمتنا الزعيم الخالد مصطفى البارزاني، إنما يعيد إلى أذهاننا مدرسة عظيمة أضاءت مسيرتَها المجيدة الروح القومية والوطنية ورفض الرضوخ أو الانحناء، مدرسةٌ رفعت بسواعدها راية الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان بمكوناته كافة، وعلى النهج ذاته ستمضي في طليعة المدافعين عن كيان كوردستان وأرضها وحقوق أبنائها، نضالاً وتضحياتٍ وكفاحاً.

إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، هو عماد الثورات المجيدة وصاحب المنجزات الكبرى، وتاريخه يزخر بكل معاني الفخر والاعتزاز والسيادة وقيادة البيشمركة، وقد كرّس مساره ومسيرته دفاعاً عن كرامة الشعب والوطن ورخائهما، وعن مجد كوردستان وعزتها.

ومنذ لحظة تأسيسه، لم يقف (البارتي) عند حدود منطقة معينة دون غيرها في كوردستان، بل تخطى ذلك بكثير، ليصبح حركة جماهيرية كوردستانية، ومدافعاً صلباً عن المنجزات الوطنية ومبادئ وقيم الحرية والديمقراطية، ودرعاً حصيناً وحامياً لروح التعايش في كوردستان.

لقد أخذ الحزب الديمقراطي على عاتقه مسؤوليات كبيرة، وبفضل كفاحه تعززت الإرادة الكوردستانية، ولا يزال يتولى زمام قيادة شعب كوردستان ودفة ريادته، متمسكاً بالدفاع والذود عن الكيان الوطني والدستوري للإقليم، في سبيل تعزيز مسيرة التقدم والازدهار والإعمار في كوردستان.

وفي هذه المناسبة المجيدة، نستحضر بإجلال وإكبار ووفاء، ذكرى مؤسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني والزعيم التاريخي والأب الروحي لأمتنا مصطفى البارزاني، والقائد الشهيد إدريس بارزاني، وسائر شهداء طريق حرية كوردستان.

مبارك لجميع الكوردستانيين السادس عشر من آب.

مسرور بارزاني

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

2023/8/16