"المحكمة الثورية" تقضي بسجن مخرجٍ إيراني لعرضه فيلمه في مهرجانٍ سينمائي  

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة في طهران بحبس المخرج الإيراني، سعيد روستايي، ستة أشهر بسبب عرض فيلمه "إخوة ليلى" في مهرجان كان السينمائي عام 2022.

و"إخوة ليلى" فيلم طويل عن عائلة فقيرة على وشك التفكك في إيران الغارقة في أزمة اقتصادية كبرى.

مُنِع عرض الفيلم في إيران منذ صدوره العام الماضي إذ تعتبر السلطات أنه "خرق القواعد عبر المشاركة بدون إذن (...) في (مهرجاني) كان ومن ثم ميونيخ".

وأوردت صحيفة اعتماد الإصلاحية على موقعها الإلكتروني أن "المحكمة الثورية في طهران قضت بحبس مخرج فيلم +إخوة ليلى+ سعيد روستايي ومنتجه جواد نوروز بيكي ستة أشهر".

ودانتهما المحكمة بـ"المساهمة في دعاية المعارضة ضد النظام الإسلامي" في إيران، وفق وكالة فرانس برس.

وقرّرت المحكمة أن يقضي السينمائيان خمسة بالمئة فقط من العقوبة الصادرة بحقهما، أي نحو تسعة أيام مع "تعليق تنفيذ العقوبة المتبقية مدى خمس سنوات".

وأضافت الصحيفة "خلال مدة تعليق العقوبة، يتعين على المتهمين الامتناع عن الأنشطة المتّصلة بالجريمة المرتكبة وعدم التواصل مع أشخاص ينشطون في مجال السينما".

والحكم قابل للاستئناف "خلال 20 يوماً من صدوره"، وفق الصحيفة.

وذاع صيت سعيد روستايي (34 عاماً)، بعدما أخرج عام 2021 "قانون طهران"، وهو فيلم بوليسي عن تجارة المخدرات والقمع الذي تمارسه السلطات على هذا الصعيد.

وكان روستايي قد نال عن فيلمه "إخوة ليلى" جائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية في أيار 2022.