الاتحاد الوطني يُهنّئ الديمقراطي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـ 77 على تأسيسه.

ووجّه المكتب السياسي للاتحاد الوطني، برقية تهنئة إلى المكتب السياسي للحزب الديمقراطي بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب الديمقراطي.

وقال المكتب السياسي في برقيته:

في الذكرى الـ77 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتقدم إليكم وإلى مؤيديكم بأحر التهاني والتبريكات.

وتمنى الاتحاد الوطني في برقيته، أن تصبح هذه الذكرى فرصة لتعزيز وتطوير العلاقات بين القوى والأطراف السياسية في الأوضاع الراهنة التي تحتاج إلى إعادة تنظيم أولويات النضال بشكل يصب في مصلحة تطوير مستوى حياة ومعيشة شعبنا.

وأضاف: نؤكد أن كوردستان وتجربتها ثمرة الدماء الزكية للآلاف من الشهداء والمضحين، لذا فإن حماية كيان الإقليم ومكتسباته تحتاج للكثير من التنسيق والتسامح القومي وتنشيط وإنعاش الشراكة.

تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1946 بقيادة الخالد ملا مصطفى بارزاني، وبجهود العديد من الشخصيات الكوردستانية الوطنية البارزة.

وعقد الحزب في الـ 16 أغسطس آب من العام ذاته، أول مؤتمرٍ له وانتُخِب القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني رئيساً للحزب.

وفي عام 1961 وبسبب قمع السلطات العراقية للكوردستانيين ورفضها منح الشعب الكوردستاني حقوقه، أطلق الحزب ثورة أيلول.

ونال الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقة كبيرة من جانب الكوردستانيين منذ بداية ثورة أيلول وحتى اليوم.

ويُعدُّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقدمة الأحزاب بجميع الانتخابات التي جرت في إقليم كوردستان وحتى الآن.