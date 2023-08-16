نيجيرفان بارزاني يهنئ بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان24)- هنأ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الرئيس بارزاني وعوائل الشهداء والمكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب وجماهير الحزب، موضحاً انه من دواعي الفخر بعد هذا العمر المديد للحزب لا يزال في ساحة النضال مغعماً بالحيوية.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيانه "إن مسؤوليات الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم تاريخية بحجم تاريخه وعظمته وتضحياته، لذا عليه كما هو دائماً أن يضطلع دائماً بمهامه ومسؤولياته ويكون المبادر للحل وتجاوز المشاكل والحامي والنبراس للتلاحم ووحدة الصف والتكاتف وقبول الآخر".

وفيما يلي نص البيان

اليوم هو السادس عشر من آب، الذي نستذكر فيه بتقدير وإجلال حدثاً وانعطافة عظيمة مصيرية في تاريخ شعب كوردستان تمثلها الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس حزبنا الديمقراطي الكوردستاني. في هذه الذكرى نحيي الروح الطاهرة لمؤسس الحزب وقائد شعب كوردستان البارزاني الخالد وجميع الشهداء والمناضلين والمكافحين والبيشمركة الأبطال الذين ناضلوا وقدموا أرواحهم في سبيل الحرية لكوردستان.

في هذه المناسبة، أتقدم بالتهاني الحارة لفخامة الرئيس بارزاني والعوائل الشامخة للشهداء وذويهم، وللمكتب السياسي واللجنة المركزية وكل الأجهزة والكوادر والأعضاء، وللنساء والطلبة والشبيبة ولمؤيدي وجماهير الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشعب كوردستان عموماً، آملاً النجاح الدائم والعزة لحزبنا ولجميع الأطراف.

من دواعي فخر الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه بعد هذا العمر المديد لا يزال في ساحة النضال مفعماً بالحيوية وممثلاً لشعب كوردستان في سبيل بلوغ أمانيه وتطلعاته. وكما ولد الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل سبعة وسبعين عاما من الآن كضرورة تاريخية من رحم أحلام وآمال شعب كوردستان، لا يزال اليوم يقود بأمل شعب كوردستان وتطلعاته السامية في مواجهة واجتياز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل.

إن مسؤوليات الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم تاريخية جسيمة بحجم تاريخه وعظمته وتضحياته، لذا عليه كما هو دائماً أن يضطلع دائماً بمهامه ومسؤولياته إلى أقصى الحدود ويكون الجامع للكل والمبادر للحل وتجاوز المشاكل والأزمات والحامي والنبراس للتلاحم ووحدة الصف والتكاتف وقبول الآخر والمعين على كل هذا، ويمارس دوره الفاعل والمؤثر في حماية الحرية والديمقراطية والحقوق والمكاسب الدستورية لشعب كوردستان وفي ترسيخ النظام الاتحادي.

تحية لكل عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أينما كان، وأرجو الموفقية لكم ولكل شعب كوردستان.

نيجيرفان بارزاني

16 آب 2023