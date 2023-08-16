الرئيس بارزاني يُهنّئ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـ 77 على تأسيسه

أربيل (كوردستان 24)- هنّأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالذكرى الـ 77 على تأسيسه.

وقال الرئيس بارزاني في برقية التهنئة: أتوجّه بأحرّ التهانئ لأسر الشهداء والبيشمركة الأبطال، وقيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكوادره وأعضائه ومؤيّديه، بمناسبة الذكرى الـ 77 على تأسيس الحزب.

وأعرب الرئيس بارزاني في برقية التهنئة، عن تقديره لنضال وتضحيات أبناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين كانوا على الدوام أساس الصمود والاستمرارية والمثابرة لتعزيز قضية الشعب الكوردستاني في فتراتٍ صعبة وحاسمة.

وقال: الحزب الديمقراطي الكوردستاني ونهج البارزاني الخالد، سيبقيان دائماً في الماضي والحاضر والمستقبل، أمل كوردستان وقوتها، وهم حماة شعب كوردستان والمدافعين عنه.

وأضاف: على قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وجماهيره وأعضائه، أن يتحملوا جميعاً هذه المسوؤلية الكبيرة.

تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

تأسس الحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1946 بقيادة الخالد ملا مصطفى بارزاني، وبجهود العديد من الشخصيات الكوردستانية الوطنية البارزة.

وعقد الحزب في الـ 16 أغسطس آب من العام ذاته، أول مؤتمرٍ له وانتُخِب القائد الخالد ملا مصطفى بارزاني رئيساً للحزب.

وفي عام 1961 وبسبب قمع السلطات العراقية للكوردستانيين ورفضها منح الشعب الكوردستاني حقوقه، أطلق الحزب ثورة أيلول.

ونال الحزب الديمقراطي الكوردستاني ثقة كبيرة من جانب الكوردستانيين منذ بداية ثورة أيلول وحتى اليوم.

ويُعدُّ الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مقدمة الأحزاب بجميع الانتخابات التي جرت في إقليم كوردستان وحتى الآن.