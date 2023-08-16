مسرور بارزاني يُهنئ الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية ويشيد بتفوّقهم

أربيل (كوردستان 24)- كرّم رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في حفلٍ رسمي، طلاب الشهادة الثانوية الأوائل على مستوى الإقليم للعام الدراسي 2022- 2023.

وأشاد رئيس حكومة كوردستان بجهود الطلاب الأوائل وقدم لهم التهنئة لتجاوزهم المرحلة الثانوية بنجاح، متمنياً لهم السعادة ودوام الموفقية في جميع مراحل حياتهم العلمية والعملية.

وخلال كلمته في مراسيم التكريم، قال مسرور بارزاني: أهنئكم على إكمال هذه المرحلة التعليمية بنجاح وتفوّق، والتقدم نحو التعليم الجامعي".

وحضر الحفل، وزير التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، وعددٍ من المسؤولين في حكومة كوردستان، إضافة إلى أهالي الطلبة.

وقال مسرور بارزاني: اعتبر نفسي محظوظاً وفخوراً كوني متواجدٌ مع الطلاب الأوائل المتفوقين، أنا أكثر سعادة منكم، لأن أوائل طلاب قلب كوردستان موجودون معنا".

ووجّه مسرور بارزاني الشكر لأولياء أمور الطلاب وعوائلهم على دعمهم المستمر لأبناءهم ومساندتهم في مختلف الظروف التي قد يمرون بها خلال العام الدراسي.

في غضون ذلك، أكّد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أن قطاع التربية والتعليم كان محل اهتمام مجلس الوزراء التاسع،

وقال: "في الظروف الصعبة التي مررنا بها، مثل كورونا والصعوبات الاقتصادية والمالية، بذلنا قصارى جهدنا للحفاظ على استمرارية قطاع التربية والتعليم".

وبخصوص موظفي قطاع التعليم، قال رئيس الوزراء: "نود أن نشكر وزارة التربية والتعليم، خاصة وزيرها د. آلان حمه سعيد وجميع المعلمين والعاملين في هذا القطاع الذين عبروا بصبر هذه المرحلة الصعبة ولم يستسلموا".

وأضاف: "مدرسينا ومعلمينا الأكارم، رغم عملهم الشاق، إلا أنهم كانوا دائماً مثالاً للصمود، ورغم كل الصعوبات لم يغادروا ساحة المعركة المقدسة للتعليم، وموقفهم هذا محل احترامٍ وتقدير".

يتبع..