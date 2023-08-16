عبد الله: بغداد باتت في مرحلةٍ تسمح لها بإرسال مستحقات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووفد بغداد لم يعد لديهما أي مطالب من وفد حكومة إقليم كوردستان.

مؤكّداً أن الحكومة الاتحادية "باتت في مرحلة تحتم عليها إرسال مستحقات إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن القرار النهائي لإرسال رواتب الإقليم "يعود للجنة المشتركة في بغداد وأربيل".

إلى ذلك، أشار عبد الله في حديثٍ لـ كوردستان 24، إلى أن الاجتماعات السابقة لوفد حكومة الإقليم في بغداد "كانت جيدة جداً".

وأضاف: "بناءً على طلبٍ من وزارة المالية العراقية، طالب السوداني وفد حكومة الإقليم بتقديم بعض التفاصيل التي قدّمها الوفد دون تردد".

وتابع: "هناك رؤيتان للجنة، الأولى هو تمويل إقليم كوردستان بشكلٍ شهري، والرأي الثاني احتساب المستحقات المالية للإقليم اعتباراً من 1/1/2023 كما ورد في قانون الموازنة الاتحادية".

إلى ذلك، أكّد نائب رئيس مجلس النواب "إنهم يعملون على ضمان استمرار التمويل شهرياً وفقاً النفقات الفعلية".

لافتاً إلى أن وفد بغداد "زار إقليم كوردستان خلال الأشهر الماضية، وأنجز عملاً جيداً للغاية، وأبدى أعضاؤه رضاهم عن تلك الزيارة والشفافية التي لاقوها من جانب حكومة الإقليم".