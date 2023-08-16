روسيا تسقط 3 مسيّرات أوكرانية قرب موسكو

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث مسيّرات أوكرانية فوق منطقة كالوغا على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب غرب موسكو.

وأوضحت الوزارة أن "المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، وأن الحادث لم يوقع إصابات ولا خسائر. على صعيد آخر أعلن وزير أوكراني مغادرة أول سفينة شحن ميناء مدينة أوديسا عبر ممر ملاحي مؤقت أقامته كييف، رغم تحذير موسكو من أنها ستعتبر أي سفينة تغادر أو تتجه نحو مرافئ أوكرانية هدفا عسكريا محتملا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام، أنها أحبطت قرابة الساعة الخامسة فجرا (02,00 ت غ) محاولة هجوم أوكراني عبر "ثلاث مركبات جوية من دون طيّار في منطقة كالوغا".

وأكدت أن "كل المسيّرات تم رصدها وتدميرها في الوقت اللازم عبر أنظمة الدفاع الجوي"، مشيرة إلى أن الحادث لم يؤد إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وأكد الحاكم المحلي فلاديسلاف شابشا عبر تلغرام، أن المسيّرات تمّ إسقاطها "في جنوب منطقة" كالوغا الواقعة على مسافة نحو 200 كلم جنوب غرب موسكو.

وهذه هي المرة الخامسة على الأقل التي تعلن فيها روسيا إسقاط مسيّرات في كالوغا، بعد هجمات مماثلة في الثالث من آب/أغسطس والسابع منه، إضافة إلى يومي الخميس والسبت الماضيين. كما أعلنت روسيا في أيار/مايو إسقاط مسيّرتين كانتا تستهدفان الكرملين.

تزايدت في الأسابيع الماضية الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو، خصوصا تلك التي تستهدف العاصمة.