رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 آب (أغسطس) 2023، القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى العراق جان كريستوف.

وتناول اللقاء، آخر مستجدات وتطورات الوضع العراق، والمشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مع التشديد على ضرورة حماية واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان على أساس الاتفاقات المبرمة وتحت سقف الدستور.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرى بحث الإصلاحات التي تحققها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية إجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر في 25 شباط (فبراير) من العام المقبل، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، والتأكيد على ضرورة إنهاء حملات التغيير الديمغرافي في تلك المناطق.