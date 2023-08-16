ارتفاع عدد ضحايا حرائق هاواي إلى أكثر من 100 شخص واستمرار البحث عن مئات المفقودين

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق ولاية هاواي الأمريكية المستمرة منذ أسبوع إلى 101 قتيل، فيما تخشى السلطات من أن عدد الضحايا قد يتضاعف وسط استمرار البحث عن المفقودين.

وقال حاكم الولاية جوش غرين أن عمال الإغاثة الذين يبحثون بين أنقاض مدينة لاهاينا في جزيرة ماوي التي أتت عليها النيران بشكل شبه كامل بمساعدة كلاب مدرّبة، لم يغطوا إلا حوالي ربع أراضي المنطقة، وما زالت أمامهم مساحة كبيرة لمسحها.

وقال غرين إن السلطات تنوي تأمين 2000 مسكن في غرف فندقية أو مساكن خاصة لإيواء الناجين، مرجحا أن يستمر هذا البرنامج 36 أسبوعا على الأقل، بينما يعد الطهاة 9 آلاف وجبة يوميا على الساحل الشمالي للجزيرة للناجين، بمساعدة فريق كبير من المتطوعين.

ودمر الحريق أكثر من 2000 مبنى وأحرق العديد من المنازل تماما في مدينة لاهاينا التي كان يبلغ عدد سكانها حوالي 13 ألف نسمة، وتقدر السلطات الفدرالية كلفة إعادة الإعمار التي ستستغرق وقتا طويلا بحوالي 5,52 مليار دولار.

ولا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما تمكن بعض السكان من تحديد مواقع أقاربهم مع استعادة الاتصالات تدريجا في ماوي، وفق ما أفادت "الجزيرة نت".

ودعي أقارب المفقودين إلى الخضوع لاختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثث.

وكان موظفون من وزارة الصحة الأميركية وصلوا إلى جزيرة ماوي مع مشرحة متنقلة لاحتواء الجثث.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أنه سيزور هاواي برفقة زوجته بأقرب وقت ممكن للاطلاع على الأضرار ومواساة الناجين، مشيرا إلى حرصه على عدم عرقلة جهود الإغاثة.

وأثارت طريقة التعامل الحكومية مع كارثة الحرائق الكثير من الجدل، بينما عبّر السكان عن شعورهم بأنه تم التخلي عنهم.