رشيد مهنئاً "الحزب الديمقراطي": نأمل أن يستمر حزبكم المناضل بمسيرته من أجل عراق ديمقراطي

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 16 آب أغسطس 2023، في بيان تلقت كوردستان24 نسخة منه، الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى الـ 77 على تأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

الأخ العزيز الأستاذ مسعود بارزاني المحترم

رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسعدني، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن أتقدم بالتهنئة الخالصة والتبريكات الصادقة لشخصكم الكريم، ومن خلالكم أهنئ أعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وذوي الشهداء الأبرار وأعضاء الحزب والبيشمركة وحزبكم المناضل وجماهير شعبنا كافة.

في الوقت الذي نستذكر فيه تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نتفاعل مع ما يمرّ به العراق في هذه المرحلة المهمة على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، لذا نحن الآن بحاجة ماسة، أكثر من أي وقت مضى، إلى وحدة الصف الوطني والتنسيق والعمل المشترك.

ولترسيخ جذور الديمقراطية وتنميتها في الواقع العراقي وتنفيذ المواد الدستورية بما يضمن تحقيق أماني وتطلعات الشعب العراقي بكافة أطيافه، يتطلب هذا الأمر منا استلهام روح الصمود والإرادة القوية والمبادئ النبيلة التي سار على نهجها حزبكم المناضل تحت قيادتكم ومنذ تأسيسه والرامية إلى تثبيت الاستقرار وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية والرفاهية والحياة الكريمة في كوردستان وبقية العراق.

نسأل الله جل وعلا أن يستمر حزبكم المناضل بمسيرته من أجل عراق ديمقراطي ورفاه شعبه بكافة أطيافه، متمنياً لكم الصحة الدائمة والتوفيق لقيادة حزبكم لكل ما فيه الخير والتقدم.

تحية إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني في عيد تأسيسه

والرحمة والخلود لشهدائه الأبرار

تقبلوا أسمى اعتباري....

عبد اللطيف جمال رشيد

رئيس الجمهورية