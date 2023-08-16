صحة وبیئة

كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان بعد أكثر من شهر على زرعها

ويوجد أكثر من مئة ألف أمريكي على قائمة الانتظار لإجراء عمليات زرع أعضاء
author_image Kurdistan24 اربیل
كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان بعد أكثر من شهر على زرعها / AFP
كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان بعد أكثر من شهر على زرعها / AFP
العالم زراعة كلية خنزير جسد إنسان عمليات زرع أعضاء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن فريق علمي أمريكي الأربعاء أنّ كلية خنزير زُرعت في جسد إنسان بحالة موت دماغي تواصل العمل بعد 32 يوماً من زرعها، في أطول مدّة تسجّل في هذا النوع من العمليات من دون أن يرفض الجسم البشري العضو الأجنبي.

ويعمل الفريق على تطوير هذا النوع من عمليات زرع الأعضاء من حيوان إلى إنسان والتي تسمّى أيضاً "طعم أجنبي" على أمل مواجهة النقص المزمن في التبرّعات بالأعضاء.

وجرت عملية الزّرع في مركز لانجون الطبّي التابع لجامعة نيويورك في 14 تمّوز يوليو لرجل يبلغ 57 عاماً في حالة موت دماغي.

وكان الرجل وُضع على جهاز التنفّس الاصطناعي بعد أن تبرّع بجسده للعلم.

وأزيلت كليتا الرّجل خلال عملية جراحية واستُبدلتا بكلية خنزير معدّلة جينياً لكي لا يرفضها جسده على الفور.

وتمثّل الأيام الـ 32 هذه "أطول مدّة تعمل فيها كلية خزير معدّلة جينياً في جسد إنسان"، بحسب بيان نشره المستشفى الذي أشار إلى أنّه يتطلّع إلى مواصلة التحليلات لمدّة شهر إضافي.

وأجرى هذا الفريق العديد من عمليات "الزرع الأجنبي" في السنوات الأخيرة، منها أوّل عملية زرع لكلية خنزير في جسد إنسان في العالم في أيلول سبتمبر 2021.

وكان مستشفى جامعة ميريلاند أجرى أول عملية زرع قلب من خنزير لإنسان على قيد الحياة. وتوفي الرجل بعد شهرين من العملية.

ويوجد أكثر من مئة ألف أمريكي على قائمة الانتظار لإجراء عمليات زرع أعضاء، منهم 88 ألف ينتظرون كلية.

وقال روبرت مونتغومري مدير معهد لانجون لزراعة الأعضاء بجامعة نيويورك "لا توجد أعضاء كافية متاحة لكلّ من يحتاجها".

وأضاف "يموت الكثير من الناس بسبب نقص الأعضاء المتاحة، وأعتقد أنّ عمليات الطعم الأجنبي هي وسيلة مجدية لتغيير ذلك".

 

المصدر: AFP 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف