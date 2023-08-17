سیاسة

أوامر بإخلاء مدينة كندية مع تقدم حرائق الغابات

author_image سوار أحمد
العالم كندا حرائق

أربيل (كوردستان 24)- أمرت السلطات الكندية سكان يلونايف، إحدى أكبر المدن في أقصى شمال كندا، بإخلائها براً أو جواً وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع.

وقال وزير البيئة في المناطق الشمالية الغربية شاين طومسون، في مؤتمر صحافي: "للأسف، وضع حرائق الغابات لدينا اتخذ منعطفاً آخر نحو الأسوأ، حيث اندلع حريق غرب يلونايف يمثل الآن تهديداً حقيقياً للمدينة".

وأمر طومسون سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة سواء بالسيارة أو الطائرة.

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