شركة DNO تستأنف جزءً من إنتاجها النفطي في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استأنفت شركة النفط النرويجية DNO إنتاج جزء من إنتاجها النفطي في كوردستان، وقد استؤنف العمل في حقل تاوكي النفطي.

وبحسب بيان صادر عن شركة DNO النفطية النرويجية اليوم، فإن كمية النفط المنتج ستستخدم لتلبية الاحتياجات المحلية للعراق وكوردستان، وسيتم تداولها بأسعار أقل مما كانت عليه في الماضي في الاسواق المحلية.

وأضافت الشركة النفطية "ان جزءً من إنتاج النفط من حقل تاوكي النفطي استؤنف الشهر الماضي، وسيتم بيعه للشركات المحلية بأسعار مخفضة".

وأوضح بيان الشركة "ينتج حقل تاوكي النفطي نحو 40 ألف برميل يومياً، يباع وينقل جزء منه عن طريق الصهاريج للشركات المحلية".

وقال بيجان رحماني المدير التنفيذي لشركة DNO النفطية "بسبب توقف تصدير النفط عن طريق خطوط الانابيب، يتم نقل النفط الى الشركات المحلية عن طريق الصهاريج".

وكان خط الأنابيب العراقي التركي ينقل حوالي 400 ألف برميل يوميًا من النفط الكردي و 70 ألف برميل أخرى من النفط العراقي يوميًا للتصدير إلى البحر المتوسط ومصافي التكرير الأخرى.

وحكمت المحكمة التجارية الدولية في باريس في 23 آذار/ مارس الجاري لصالح مطالبة بغداد بأن الصادرات المستقلة لحكومة إقليم كوردستان من النفط الخام المنتج في أراضيها تنتهك اتفاقية عام 1973 بين العراق وتركيا بشأن التدفقات من خط أنابيب ITP وأن شركة سومو يجب أن يكون لها الحق في تسويق كل النفط العراقي.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان يوم 25 آذار/ مارس إنها ستناقش عمليات التصدير من جيهان مع السلطات في كوردستان وتركيا حتى تتمكن تدفقات الخام عبر الميناء من الاستمرار وتمكين سومو من الوفاء بالتزاماتها مع العملاء الدوليين.

وكانت DNO النرويجية من اوائل الشركات التي وقعت صفقة تنقيب عن النفط مع السلطات الكوردية في 2004 وقد بدأت الشركة في شهر حزيران سنة 2009 بتصدير إنتاجها .