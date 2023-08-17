التخطيط: الملاكات التربویة بحاجة إلى 88 ألف معلم ومدرس

أربیل (كوردستان24) - كشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حاجة العراق إلى 88 ألفاً من الملاكات التربوية المتنوعة موزعين بين رياض الأطفال والابتدائية والثانوية

وتسجل البلاد نقصاً في الملاكات التربوية على الرغم من التعيينات التي اطلقها مجلس الخدمة الاتحادي للمحاضرين المجانيين بآلاف الدرجات الوظيفية ومختلف التخصصات من رياض الأطفال والمعلمين في الابتدائية والمدرسين في الثانوية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته كوردستان24 ، الیوم الخمیس ، إنَّ هناك فجوة تراكمية للملاكات التربوية المتنوعة تقدر بحسب إحصائيات الوزارة بـ 87 ألفاً و743 من الملاكات التربوية

وبين أنَّ الحاجة الفعلية للملاكات التربوية تتوزع بواقع 3 آلاف و199معلمة لرياض الأطفال، في وقت يبلغ احتياج المدارس الابتدائية 66 ألفاً و353 معلماً ومدرساً، في حين تحتاج المدارس الثانوية والمتوسطة والإعدادية إلى 18 ألفاً و191 مدرساً ومدرسة

وانتقد نقيب المعلمين عباس كاظم السوداني، مؤخراً نقص الملاكات التعليمية والتدريسية في مدارس المناطق الريفية والنائية، بسبب "المحسوبية والواسطات"، ما يتسبب بـ"نقل أو إلغاء أوامر إدارية أو مداورة الملاكات حسب النقص الحاصل" على حد قوله..