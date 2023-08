إيرفين هيكس : تمكنا من توسيع وتعميق العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وكوردستان

أربیل (كوردستان24) - قال القنصل الأمريكي العام السابق في إقليم كوردستان إنه استطاع تعميق وتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة الامریكیة في العام الماضي، مضيفا: "يجب أن يتطور البيت المتحد دائمًا".

وأضاف إيرفين هيكس القنصل العام الأمريكي السابق في إقليم كوردستان في رسالة بالفيديو نُشرت على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية العامة في أربيل ، ودع فيها أهل إقليم كوردستان صباح اليوم الخميس 17 آب 2023 على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً).

ونقل هيكس عن الكاتب المسرحي الشهير ويليام شكسبير قوله "الوداع حزن حلو" وقال لمواطني إقليم كوردستان "لا أقول وداعا لكني اقول الى اللقاء.

وقال "سأحترم دائما تلك الصداقة والعناق الحار الذي منحتموني إياه طوال الاعوام التي كنت في إقليم كوردستان قنصلا عاماً."

ووصف إرفين هيكس مهمته السابقة في كوردستان بأنها "لا تُنسى" ، وكما قال ، تمكن خلالها فريق القنصلية الأمريكية العامة في إقليم كوردستان "من تعميق وتوسيع العلاقات بين الولايات المتحدة والاقليم وتمنى القنصل العام الأمريكي السابق دوام التوفيق لأبناء إقليم كوردستان ، وخاصة أصدقائه الجدد في أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة، واختتم حديثه قائلاً: "يجب أن يتطور البيت المتحد دائمًا".

CG Hciks’s farewell message to the people of the Iraqi #Kurdistan Region! pic.twitter.com/9RhpjpQPqp