سیاسة

تحذير من وقوع زلزال "مدمر" بإسطنبول يخلف عددا كبيرا من الضحايا

"عالم الزلازل التركي ناجي غورور، يحذر من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر"
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ترکیا

أربيل (كوردستان24) - حذر عالم الزلازل التركي ناجي غورور، من احتمالية وقوع زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إسطنبول تتجاوز 60%، والمدينة ليست جاهزة له، مما قد يؤدي إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.
وتأتي هذه التصريحات في ذكرى الزلزال المدمر في منطقة بحر مرمرة في 17 أغسطس 1999 في تركيا.
ونقلت قناة TV-100 التلفزيونية عن غورور قوله: "فترة الثلاثين عاما التي يُتوقع خلالها وقوع زلزال جديد بقوة 7 درجات أو أكثر في إسطنبول على وشك الانتهاء.

لقد حذرنا مرارا وتكرارا من أنه حتى عام 2029 نتوقع حدوث زلزال في إسطنبول بقوة لا تقل عن زلزال 17 أغسطس 1999. واحتمالية وقوعه لا تقل عن 64%، واسطنبول ليست جاهزة لمثل هذا الزلزال".
ووقع زلزال بقوة 7.6 درجة في اسطنبول في أغسطس 1999، التي تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية، ووفقا للبيانات الرسمية لقي 17.2 ألف شخص مصرعهم.

وحذر علماء الزلازل الأتراك مرارا من احتمال وقوع زلزال قوي في اسطنبول.
وضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير 2023، زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف آلاف القتلى ودمارا هائلا.

 

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