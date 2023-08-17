مركز أبحاث : ماتفعله بغداد تجاه اربیل تجاوز على الحقوق الدستورية للاقليم هدفه الضغط على حكومة وشعب كوردستان

أربیل (كوردستان24) - قال رئيس مركز كوردستان للمعلومات والبحوث الاستراتيجية ، إن بغداد طلبت من إقليم كوردستان دفع 308 مليارات دينار شهرياً كإيرادات غير نفطية للحكومة الاتحادية.

وأضاف الدكتور اراس خوشناو لكوردستان 24 ان ما تفعله بغداد بشأن عدم ارسال المستحقات المالية هو إجراء سياسي هدفه الضغط على حكومة وشعب اقليم كوردستان.

معتبرا أن هذه الاجراءات هي تجاوز على الحقوق الدستورية للاقليم ،مشيرا ان الاقليم أوفى بجميع التزاماته القانونية والمالية تجاه الحكومة الفدرالية ولم يبقى هناك أي مبرر لعد ارسال المستحقات المالية لكوردستان.وأكد الدكتور اراس على انا هناك اطراف وإرادة لاترغب بحل المشاكل بين بغداد واربيل وهي ارادة خارجة عن ارادة حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ،بالتالي لايستطيع تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الفدرالية .

ولفت رئيس مركز كوردستان للمعلومات والبحوث الاستراتيجية ،انه على الحكومة الفدرالية ان ترسل رواتب موظفي كوردستان لشهري تموز وآب بالاضافة الى المستحقات المالية الاخرى من حصة الاقليم من الميزانية .

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هورامي، أعلن أن وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيجري زيارة الى العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الثلاثاء 15 آب أغسطس، لمناقشة تطبيق قانون الموازنة العراقية.

ويضمّ وفد حكومة الإقليم، ممثلين عن وزارة الثروات الطبيعية وخبراء في النفط والغاز.

وأجرى وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بغداد في الـ 7 من آب الجاري، وأجرى لقاءات مع الإطار التنسيقي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تركزت حول عدم تنفيذ الاتفاقات التي تشكلت بموجبها الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.

وزار الاسبوع الماضي وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فاضل ميراني، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب، وعضوية هوشيار زيباري وفؤاد حسين، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، العاصمة العراقية بغداد، وشارك الوفد في اجتماع موسع لقادة تحالف إدارة الدولة بحضور زعماء الإطار التنسيقي.