سیاسة

تركيا تعلن توقيف شخص يقلد صوت أردوغان بهدف الاحتيال عن طريق الذكاء الاصطناعي

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ترکیا توقيف شخص يقلد صوت أردوغان الذكاء الاصطناعي

أربيل (كوردستان 24)- أوقفت المخابرات التركية الخميس، شخصاً حاول التحايل على رجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار، من خلال تقليد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت مصادر أمنية، أن المخابرات التركية أجرت تحريات لتحديد هوية الشخص الذي يحاول جني مكاسب من تقليد صوت الرئيس والاتصال برجال أعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

وأضافت أن فرق المخابرات حددت هوية وموقع المشتبه به الذي كان يقلد صوت أردوغان عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويتصل برجال الأعمال بأكثر من 10 خطوط هواتف مختلفة تم شراؤها لمواطنين أجانب.

وأفادت المصادر أنه تم القبض على المشتبه به في وقت قصير نتيجة للعمل الحساس لفرق الأمن السيبراني في المخابرات التركية وتم تسليمه إلى الوحدات الأمنية.

ودعت السلطات التركية ضرورة توخي المواطنين الحذر حيال مثل هذه المحاولات في نطاق الجرائم الإلكترونية، مبينة أن التدابير ضد الاحتيال الصوتي وعلى الهويات ستستمر بشكل متزايد.

 

المصدر: الأناضول

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