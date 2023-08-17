كوردستان24 تنشر إحصائيات تسجيل الناخبين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، إحصائيات تسجيل الناخبين في إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، "يبلغ عدد الناخبين في إقليم كوردستان 3 ملايين و641 ألفاً و566"، مشيرة إلى أن "المحدثين لبياناتهم لغاية 16 آب الجاري بلغ عددهم في محافظات إقليم كوردستان 147 ألفاً و983".

وأضافت: "بلغ عدد الناخبين في أربيل 60 ألفاً و258، فيما بلغ عددهم في دهوك 27 ألفاً و898، أما في السليمانية فبلغ عددهم 59 ألفاً و827 ناخب".

وأكدت أنه "بالنسبة للتولدات الجديدة لعام 2005 خلال فترة التحديث، فإنها بلغت في أربيل 8877، وفي دهوك 5507، وفي السليمانية 8587 ناخب من مواليد 2005 سجلوا بياناتهم خلال فترة تحديث بيانات الناخبين".

وأوضحت أنه "بالنسبة للبطاقات البايومترية الموزعة للتصويت العام والخاص والنازحين، فقد بلغت في أربيل 93 ألفاً و944، وفي دهوك بلغت 98 ألفاً و111، وفي السليمانية بلغت 108 ألفاً و637 بطاقة بايومترية موزعة على الناخبين لغاية 17 آب الحالي".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة للتصويت الخاص، فقد سجل المكتب الانتخابي لمحافظة دهوك، عدد اثنين مسجلين لبياناتهم من مجموعة التصويت الخاص".

وحددت رئاسة إقليم كوردستان يوم الـ 25 من شباط فبراير 2024، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً.

كما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن موافقتها لإجراء انتخابات برلمان كوردستان وفق الموعد الذي اقترحته رئاسة الإقليم.

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كأول حزبٍ سياسي، أبدى استعداده لإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المقرر. بينما أعلن المتحدث باسم دائرة الانتخابات في الحزب أن الأخير سيشارك بـ 100 مرشح، بنسبة 30% نساء.

بالمقابل، رحبت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي في إقليم كوردستان والعراق بموعد الانتخابات البرلمانية.

وستجرى انتخابات الدورة السادسة، وفق قانون انتخابات برلمان كوردستان المعدّل عام 2013، والمكوّن من 100 مقعد عام و 11 مقعد "كوتا" موزّعة بين التركمان والمسيحيين.

وينصّ القانون الآنف الذكر، على إجراء الانتخابات بالاقتراع السري المباشر بموجب نظام القائمة المفتوحة المحدود، على ألا تقل نسبة المرشحات في أية قائمة انتخابية عن 30%، وأن يكون الحد الأدنى لسنّ الترشح 25 عاماً.

وبحسب قانون انتخابات مجلس النواب الكوردستاني، ستكون حصة الكلدان والسريان والآشوريين خمسة مقاعد، والتركمان أيضاً خمسة مقاعد، ومقعدٌ واحد للأرمن، وستتنافس هذه الأقليات على المقاعد 11 المحددة.

وستبدأ الحملات الانتخابية بعد يوم واحد من إعلان مفوضية الانتخابات الموافقة على القوائم، على أن تنتهي قبل 48 ساعة من بدء عمليات الاقتراع.

مدة دورة برلمان الإقليم أربع سنوات، تبدأ من أداء الأعضاء الجدد اليمين الدستوري، في أول جلسة للدورة المنتخبة، وتنتهي في الجلسة الأخيرة من العام الرابع.