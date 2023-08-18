سیاسة

الرئيس بارزاني يجتمع بوزيري وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

author_image Kurdistan24 اربیل
الرئيس بارزاني يجتمع بوزيري وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي
الرئيس بارزاني يجتمع بوزيري وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 17 آب 2023، في صلاح الدين مع وزيري وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والمناصب الأخرى في بغداد.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، تلقت كوردستان نسخة منه، أنه "تم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية وآخر تطوراتها".

وتابع: "وقدم وزير الخارجية، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني د.فؤاد حسين نبذة عن الاستعدادات الجارية لانتخابات مجالس المحافظات وأهم القوانين المزمع مناقشتها في البرلمان العراقي خلال هذا الفصل التشريعي ومنها قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الإتحادية".

من جهته، أكد الرئيس بارزاني، بحسب البيان، "أننا أصحاب قضية عادلة مهما حدث من متغيرات على الساحة السياسية وأننا ملتزمون بالمبادىء الأساسية الثلاثة التوافق والشراكة والتوازن"، مشدداً على "وجوب حماية الحقوق الدستورية لكيان كوردستان وشعبها، لأن هذا الإقليم هو ثمرة نضال طويل في سبيل الحرية".

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