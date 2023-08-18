مستشارة السوداني: نسبة الفقر تبلغ 21 بالمئة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت مستشارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، للرعاية الاجتماعية، سناء الموسوي، يوم الخميس، نسبة الفقر في العراق والمشمولين برواتب الرعاية.

وقالت الموسوي، إن "نسبة الفقر في العراق تبلغ 21 بالمئة، ويبلغ عدد الاشخاص الذين يستلمون رواتب الرعاية الاجتماعية حاليا 6.5 مليون شخص"، مبينة أنه "تم استبعاد 181 ألف متجاوز على الرعاية الاجتماعية".

وأكدت أن "عدد المشمولين بالرعاية يزداد شهريا، وقانون الرعاية حدد المشمولين بالرواتب، حيث يتم قطع الراتب عن الاسرة التي تصبح فوق خط الفقر، ولكن حجب رواتب الرعاية عن القادرين على العمل غير مطروح حاليا".

وتابعت مستشارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، أن "بعض الشباب قدموا على قروض منذ العام 2016 ولم يحصلوا عليها حتى الان، كما أن شرط القروض يمنع صاحبه من شراء سيارة".