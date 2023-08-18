بدء توافد الزوار من منفذ حاج عمران الدولي للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 تيفور محمد، اليوم الجمعة 18 آب أغسطس 2023، ان الزوار بدأوا بالتوافد من إيران عبر معبر حاج عمران الحدودي، للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

وأكد مراسل كوردستان 24 أنه تم استكمال الاستعدادات لاستقبال الزوار للمشاركة في اربعينية الإمام الحسين، حيث يتوقع أن يدخل يوميا 25 الى 30 الف زائر لكن التحضيرات تمت لاستقبال 50 الف زائر يوميا.

ويستمر توافد الزوار حتى السادس من شهر أيلول المقبل.

ويشارك ملايين الشيعة من داخل العراق وخارجه كل عام، لإحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين بن علي بن ابي طالب، والتي تعد من ابرز المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة.

ومنفذ حاج عمران الحدودي هو منفذ حدودي في إقليم كوردستان، يطل على محافظة أذربيجان الغربية في إيران، وقد أقر رسميا في أواسط نيسان من عام 2008، وكان له حينئذٍ بوابتان، ثم فُتحت بوابة ثالثة للمنفذ يوم 13 نيسان 2022.

ويستخدم منفذ حاج عمران لنقل المسافرين والسياح والتجارة، بين الإقليم وإيران.