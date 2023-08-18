الصحة الاتحادية: العراق لم يسجل أي إصابة بمتحور كورونا الجديد

أربيل (كوردستان 24)- أكدت وزارة الصحة يوم الخميس، عدم تسجيل العراق أي إصابة بمتحور كورونا الجديد (إي جي 5) المعروف باسم "آيريس"، وفيما أصدرت عدة توصيات بهذا الشأن، بينت قدرة جهاز التعاقب الجيني على اكتشاف المتحورات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن " المتحورات الجينية في إصابات فيروس كورونا أمر طبيعي، إذ تحدث طفرات جينية وتظهر سلالات تختلف في بعض الخصائص وربما تكون أكثر أو أقل خطورة من السابق"، مبيناً، أن" وزارة الصحة وبالتنسيق مع المنظمات العالمية مستمرة بتحديث المعلومات والقدرات التشخيصية والعلاجية".

وأضاف البدر، أن" متحور كورونا الجديد بدأ بالظهور في العديد من دول العالم"، مؤكداً" عدم تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد في العراق حتى الآن".

وأشار إلى" قدرة مختبرات وزارة الصحة على تشخيص المتحور الجديد أو غيره من خلال جهاز التعاقب الجيني الذي حدثته الوزارة في مختبر الصحة العامة المركزي التابع لدائرة الصحة العامة في مركز الوزارة ببغداد" ،لافتاً، إلى أن" وزارة الصحة مستمرة بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والجهات العلمية والطبية داخل وخارج العراق".

وتابع، أن" أعراض المتحور الجديد مشابهة لأعراض المتحورات السابقة من كوفيد-19"، موصياً" المواطنين وخصوصاً فئات الاختطار العالي كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة واعتلالات مناعية إلى الالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين باستمرار والتباعد الجسدي".

وأكد البدر،" قدرة وزارة الصحة على التعامل مع الإصابات في حال تشخيصها".

وأشار إلى" استمرار تحديث البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل الوزارة وبمتابعة من الجهات المرجعية في الوزارة وأيضاً بإشراف مباشر ويومي من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي لمتابعة الحالات الوبائية كافة".