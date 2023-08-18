هيئة السياحة: عدد السياح الذين زاروا كوردستان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ 5 ملايين

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة هيئة السياحة امل جلال اليوم الجمعة، ان عدد السياح الذين زاروا إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغ نحو خمسة ملايين.

وتوقعت أمل جلال، في حديث لها لكوردستان24، أن يصل هذا العدد إلى ثمانية ملايين بنهاية العام الحالي.

وأضافت أن هدف هيئة السياحة ليس فقط جذب السياح، ولكن أيضا تنويع الموارد السياحية.

وتضرر القطاع السياحي في إقليم كوردستان بسبب تفشي كورونا قبل ثلاثة أعوام، لكنه عاد للانتعاش حيث يتوافد السياح من وسط العراق وجنوبه الى الإقليم، للاستمتاع بطبيعة كوردستان الخلابة ودرجات الحرارة المعتدلة.

وتتمتع كردستان بمجموعة من المعالم الطبيعية والاثرية والدينية والعلاجية، لذا يتم استثمار هذه المزايا من خلال سياسات وبرامج لتنفيذ مشاريع جديدة في القطاع السياحي، لتصبح قبلة لملايين السياح الوافدين من داخل العراق وخارجه.