فرنسا تعتقل 4 أشخاص بقضية غرق قاربٍ لمهاجرين في المانش

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت السلطات الفرنسية أربعة أشخاص، بعد توجيه الاتهام إليهم في قضية القتل غير العمد لـ 6 مهاجرين على الأقل جراء غرق قاربهم في قناة المانش الاسبوع الفائت.

وقال مصدرٌ في القضاء الفرنسي، إن المتهمين الأربعة اعتُقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجراً في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق ستة أفغان.

كما يواجه الأربعة المتحدرين من العراق والسودان، اتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الاشتباه بانتماء متهمين عراقيين اثنين إلى شبكة لتهريب البشر.

وقالت السلطات الفرنسية إن غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين و"عدد قليل من القاصرين"، بحسب فرانس برس.

وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصاً، لكن عدد القتلى لا يزال مؤقتاً.

وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين توصلوا إلى أن تعطل محرك القارب أدى إلى انقلابه في مياه القناة الهائجة، بسبب حركة سفن الشحن الكثيفة.

وأضاف الادعاء أن سفينة تجارية اكتشفت القارب الغارق وأبلغت السلطات، حيث أنقذ خفر السواحل الفرنسي 38 شخصاً والبريطاني 23.

وتعد حصيلة ضحايا الحادث الذي وقع تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هي الأعلى بعد غرق 27 مهاجراً، ما أثار حينها توتراً بين بريطانيا وفرنسا حول من يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنع مثل هذه الكوارث.

وعززت السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات أخرى بعد موافقة لندن في آذار/مارس على دفع مئات ملايين اليوروهات سنوياً لباريس لتمويل هذا الجهد.

وعبر القناة أكثر من 100 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق بريطانيا منذ أن بدأت لندن الإعلان عن عدد الوافدين في عام 2018.