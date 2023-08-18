اقتصاد

حكومة كوردستان تسارع الخُطى لإنجاز المرحلة الأولى من شارع الـ 100 متر في السليمانية

المشروع سيوفر 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة
author_image أحمد حاجي
العمل لإنجاز المرحلة الأولى من شارع الـ 100 متر في السليمانية / دائرة الإعلام والمعلومات
العمل لإنجاز المرحلة الأولى من شارع الـ 100 متر في السليمانية / دائرة الإعلام والمعلومات
کوردستان حكومة إقليم كوردستان التشكيلة التاسعة إنجاز المرحلة الأولى طريق الـ 100 متر السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان باستكمال مشروع شارع الـ 100 متر في محافظة السليمانية بأسرع وقت، باعتباره يُمثل عصب النهضة الاقتصادية والتجارية والصناعية المدينة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل وبكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليار دينار، وقد تم الشروع بالمرحلة الأولى من المشروع، والتي ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وصرح مدير المشروع شباز صادق لدائرة الإعلام والمعلومات، قائلاً: "طالما كان الطقس مواتياً، سيستمر العمل بتبليط شارع الـ 100 متر في السليمانية".

ويبلغ طول المرحلة الأولى من مشروع الشارع المذكور ذي الأربعة مسارات، 34 كيلو متراً، وقد تم حتى الآن إنجاز 55% منه.

ومن المؤمل أن يُساهم هذا المشروع بمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية في بعض شوارع المحافظة، وبانجازه وافتتاحه ستصبح حركة المرور والتنقل أسهل بالنسبة لسائقي المركبات وعموم المواطنين.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف