حكومة كوردستان تسارع الخُطى لإنجاز المرحلة الأولى من شارع الـ 100 متر في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- تعهدت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان باستكمال مشروع شارع الـ 100 متر في محافظة السليمانية بأسرع وقت، باعتباره يُمثل عصب النهضة الاقتصادية والتجارية والصناعية المدينة.

ويتكون المشروع من ثلاث مراحل وبكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليار دينار، وقد تم الشروع بالمرحلة الأولى من المشروع، والتي ستوفر أكثر من 500 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وصرح مدير المشروع شباز صادق لدائرة الإعلام والمعلومات، قائلاً: "طالما كان الطقس مواتياً، سيستمر العمل بتبليط شارع الـ 100 متر في السليمانية".

ويبلغ طول المرحلة الأولى من مشروع الشارع المذكور ذي الأربعة مسارات، 34 كيلو متراً، وقد تم حتى الآن إنجاز 55% منه.

ومن المؤمل أن يُساهم هذا المشروع بمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية في بعض شوارع المحافظة، وبانجازه وافتتاحه ستصبح حركة المرور والتنقل أسهل بالنسبة لسائقي المركبات وعموم المواطنين.