الرئيس بارزاني يلتقي بمختلف شرائح المجتمع في "عقرة" ويستمع لمطالبهم

أربيل (كوردستان 24)- التقى الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، بمختلف شرائح المجتمع في قضاء عقرة التابعة لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وحضر اللقاء، ذوو الشهداء وجرحى المعارك من البيشمركة ومناضلو حراسة الحدود والمعلمين وشخصيات دينية وتجار ومزارعين، إضافةً إلى جيل الشباب.

وبشأن العلاقات بين كوردستان والعراق، قال الرئيس بارزاني "إننا نواصل مفاوضاتنا مع بغداد وننتظر تنفيذ اتفاق حماية حقوق ومستحقات المالية لشعب كوردستان، وحماية الكيان الدستوري لكوردستان في إطار الدستور العراقي، ومبادئ التوافق والشراكة والتوازن.

وأشاد مواطنو "عقرة" بدور مجلس الوزراء التاسع في حكومة الإقليم في خدمة المنطقة وتسهيل عمل المزارعين وتصدير منتجاتهم، وإيلاء الاهتمام الكبير بقطاعي الزراعة والسياحة.

في سياقٍ متصل، التقى الرئيس بارزاني بكوادر تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء "عقرة" وناحية "بردرش" التابعتين لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وشدّد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات في مختلف القطاعات لمواطني منطق بادينان.

مؤكّداً على أهمية الاستمرار في تطوير القطاع الزراعي، وجعله مصدراً رئيساً لدخل إقليم كوردستان واقتصاده.