أمن

مقتل جندي عراقي وإصابة آخر جراء احتراق حاجز تفتيش للجيش في كركوك

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العراق

أربيل (كوردستان 24)- لقي جنديٌ عراقي مصرعه وأصيب آخر جراء احتراق حاجزٍ للتفتيش تابعٍ للجيش بمحافظة كركوك، اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل كوردستان 24، باحتراق حاجز تفتيش تابعٍ للجيش العراقي قرب مطار كركوك الدولي، أودى بحياة جندي وإصابة آخر.

وأشار مراسل كوردستان 24، إن الجندي زيدان حسين سليم فقد حياته جراء الحريق، بينما تعرض الجندي الآخر ويدعى كريم هادي جابر لإصاباتٍ متفرّقة.

مؤكّداً أن أسباب الحريق لا تزال مجهولة.

ولدى الجيش العراقي نقاط تفتيش عديدة موزّعة في عدة مناطق بمحافظة كركوك.

 

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