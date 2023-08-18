سیاسة

وفدٌ من الحكومة الاتحادية يصل أربيل

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من اليمين: فؤاد حسين- أحمد الأسدي- أوميد خوشناو
من اليمين: فؤاد حسين- أحمد الأسدي- أوميد خوشناو
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل مساء اليوم الجمعة، محافظ أربيل أوميد خوشناو في مطار أربيل الدولي، وفداً من الحكومة الاتحادية.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة أربيل، إن المحافظ أوميد خوشناو استقبل وفداً من الحكومة الاتحادية، مؤّلف من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير العمل أحمد الأسدي، إضافة لعدد من المديرين العامين في الوزارتين.

وأوضح بيان المحافظة، أن زيارة وفد بغداد إلى أربيل، تهدف للقيام بجولةٍ ميدانية لمخيمات أربيل ودهوك.

كما تهدف الزيارة إلى عقد سلسلة لقاءاتٍ مع المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان، لمناقشة العلاقات الثنائية بين أربيل وبغداد.

 

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