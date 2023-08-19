الرئيس بارزاني يصل الى قضاء العمادية

أربيل (كوردستان24)- وصل الرئيس مسعود بارزاني قبل قليل الى قضاء العمادية ليلتقي بمختلف شرائح المجتمع في المنطقة ويستمع لمطالبهم.

وقال مراسل كوردستان في العمادية "وصل الرئيس مسعود بارزاني الى قضاء العمادية بمحافظة دهوك، وسيلتقي مع كوادر وأعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الفرع الثامن عشر للحزب وكذلك مختلف شرائح المجتمع في العمادية"، مضيفاً "ان الرئيس بارزاني يريد الاستماع باهتمام لمشاكل ومطالب الاهالي في المنطقة".

برفان حمدي مدير الفرع الثامن عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني في العمادية قال لكوردستان24 "زيارة الرئيس مسعود بارزاني الى العمادية، تعني ان هذه المنطقة لها أهمية خاصة عنده، لذلك يريد كل أبناء العمادية المشاركة في الاجتماع بالرئيس بارزاني اليوم".

وأضاف برفان حمدي "زيارة الرئيس بارزاني الى المنطقة سيحدث تغييرات كبيرة على صعيد الاستقرار والمزيد من المشاريع في المنطقة".

وأشار برفان حمدي الى أن "ألرئيس مسعود بارزاني سيجتمع بمختلف شرائح المجتمع في العمادية ليستمع الى مطالبهم ومشاكلهم وشكاويهم".

وكان الرئيس مسعود بارزاني قد زار قضاء آكرى "عقرة" أمس الجمعة، واجتمع بمختلف شرائح المجتمع في المنطقة واستمع الى مطالبهم ومشاكلهم وشكاويهم، حيث حضر اللقاء ذوو الشهداء وجرحى المعارك من البيشمركة والمعلمين وشخصيات دينية وتجار ومزارعين وكذلك جيل الشباب.

في سياقٍ متصل، التقى الرئيس بارزاني بكوادر تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في قضاء "عقرة" وناحية "بردرش" التابعتين لمحافظة دهوك، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، وشدّد الرئيس بارزاني خلال الاجتماع، على ضرورة تقديم المزيد من الخدمات في مختلف القطاعات لمواطني منطقة بادينان، مؤكّداً على أهمية الاستمرار في تطوير القطاع الزراعي، وجعله مصدراً رئيساً لدخل إقليم كوردستان واقتصاده.