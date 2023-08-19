زيلينسكي يصل إلى السويد في زيارةٍ رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفقة زوجته أولينا، اليوم السبت إلى السويد، لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون والعائلة الملكية وممثلين عن الأحزاب السياسية في البلاد.

وأعلن زيلينسكي عبر منصة (إكس) عن وصوله وزوجته إلى العاصمة ستكهولم، موضَحاً أنه سيلتقي رئيس الحكومة والعائلة الملكية، وفق فرانس برس.

وكتب الرئيس الأوكراني: المحادثات ستتناول "الشراكة والتعاون الدفاعي والاندماج في الاتحاد الأوروبي والأمن المشترك الأوروبي-الأطلسي".

تأتي هذه الزيارة، بعد نحو عامٍ ونصف العام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، قدّمت ستكهولم خلالها مساعداتٍ عسكرية إلى كييف بنحو 17 مليار دولار.

ومنذ الـ 24 فبراير شباط 2022، تشنُّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تسبب بإلحاق خسائر كبيرة في البنى التحتية ونزوح نحو مليوني أوكراني إلى دول الاتحاد الأوروبي.