نائب وزير الداخلية الإيراني يشيد بإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أشاد نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس المؤسسات المقدسة الإيرانية، سيد محمد مير أحمدي، بالجهود التي يبذلها إقليم كوردستان لتسهيل زيارة حجاج أربعينية الإمام الحسين عبر بوابة الحاج عمران الحدودية.

جاء ذلك، خلال زيارةٍ أجراها مير أحمدي برفقة القنصل العام الإيراني في أربيل إلى معبر الحاج عمران بين إقليم كوردستان وإيران.

ووجّه مير أحمدي خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، الشكر إلى حكومة الإقليم على المساعدات والجهود التي قدمتها لتسهيل مرور الحجاج الإيرانيين الراغبين بزيارة كربلاء لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

وقال نائب وزارة الداخلية الإيرانية، إن أكثر من 50 ألف حاج إيراني عَبَرَ النقطة الحدودية بشكلٍ يومي". وأضاف: "أودُّ أن أشكر قادة إقليم كوردستان، السيدان مسرور بارزاني ونيجيرفان بارزاني".

وتابع: "هذه هي السنة الثانية التي يسافر فيها حجاج الإمام الحسين إلى كربلاء عبر بوابة الحاج عمران الحدودية"، مشيراً إلى أنهم ركزوا هذا العام بشكلٍ خاص على تلك الحدود في خططهم.

وقال: "نظراً لأجواء الطقس الملائمة، والاستعدادات والتسهيلات التي قدمتها حكومة الإقليم، كل ذلك ساعدنا على زيادة عدد الحجاج عبر الحاج عمران".

وأضاف: "وفقاً لدراستنا وإحصائياتنا، يمكن لما لا يقل عن 50 ألف شخص عبور الحدود يومياً، وإجراءات المرور لا تستغرق سوى دقيقة واحدة".

ولفت إلى أنه "يمكن وصول العدد إلى 70 ألف زائر خلال 24 ساعة"، مشيداً في الوقت ذاته بالسكن والخدمات الصحية والخدمات الأخرى، وقال: "كلها جيدة جداً ونشكرهم جميعاً".

وكان مراسل كوردستان 24، أكّد في وقتٍ سابق، على بدء وصول الحجاج الإيرانيين إلى معبر الحاج عمران أمس الجمعة، وفق اتفاقٍ مبرم بين طهران وأربيل، لتسهيل إجراءات زيارة الإيرانيين إلى كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

مشيراً إلى أن توافد الحجاج الإيرانيين سيستمر حتى السادس من شهر سبتمبر أيلول المقبل.

وأعلن مراسل كوردستان 24، عن انتهاء مديرية المعبر من استعدادتها لاستقبال الحجاج الإيرانيين، حيث من المتوقع وصول 25 ألف إلى 30 ألف حاجٍ يومياً إلى النجف وكربلاء عبر بوابة الحاج عمران".

وقال: "جهّزت مديرية المعبر 55 كومبيوتراً ونافذة، بحيث يمكن تسيير أمور 55 زائراً والتأكيد من أوراقهم الثبوتية في ظرف دقيقةٍ واحدة".