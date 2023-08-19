وفدٌ إيراني رفيع المستوى يزور معبر حاج عمران الدولي بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم السبت، وفدٌ إيراني رفيع المستوى إلى معبر حاج عمران الدولي بإقليم كوردستان، يضمُّ نائب وزير الداخلية الإيراني ومحافظ أورمية، للاطلاع على استعدادات زيارة الحجاج الإيرانيين إلى كربلاء للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين.

وأشاد نائب وزير الداخلية الإيراني ورئيس المؤسسات المقدسة الإيرانية، سيد محمد مير أحمدي، بالجهود التي يبذلها إقليم كوردستان لتسهيل زيارة حجاج أربعينية الإمام الحسين عبر بوابة حاج عمران الحدودية.

ووجّه مير أحمدي خلال حديثٍ لـ كوردستان 24، الشكر إلى حكومة الإقليم على المساعدات والجهود التي قدمتها لتسهيل مرور الحجاج الإيرانيين الراغبين بزيارة كربلاء.

وبدأ الحجاج الإيرانيين أمس الجمعة، بالوصول إلى بوابة حاج عمران الدولية، تمهيداً لتوجههم إلى مدينة كربلاء العراقية.

وكان المتحدّث باسم مديرية بوابة حاج عمران، سيروان حسين، قال في حديثٍ سابق لـ كوردستان 24، إنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال الزوار الإيرانيين، من جوازات السفر ونقاط التفتيش والإقامة والحافلات.

إلى ذلك، وجّه نائب وزير الداخلية الإيرانية، الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، على الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات على الحدود.

وقال إن أكثر من 50 ألف حاج إيراني عَبَروا النقطة الحدودية بشكلٍ يومي".

ويوافق العشرين من شهر صفر، من كل عام، مرور 40 يوماً عل مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء على يد جيش عبد الله بن زياد.

وتحوّلت أربعينية الحسين إلى حدثٍ سنوي يحييها ملايين الشيعة حول العالم، من خلال زيارة قبر الحسين في مدينة كربلاء العراقية.

وشارك في الأربعينية عام 2022، أكثر من 20 مليون شخص، من بينهم 15 مليون عراقي، و5 ملايين أجنبي من نحو 80 دولة، غالبيتهم قدموا من إيران.